Челябинская филармония открыла 87-й музыкальный сезон

В Челябинск с концертом приехал пианист Дмитрий Маслеев

22 сентября Челябинская филармония открыла новый музыкальный сезон концертом Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова и пианиста Дмитрия Маслеева (Москва).

«Нас ждет насыщенный событиями и интересный театральный сезон. И я очень надеюсь, что южноуральцы станут активными зрителями, будут заранее покупать билеты на наши спектакли. Челябинская область стала культурным центром Урала. И еще меня радует то, что наши артисты не ограничиваются выступлениями лишь в южноуральской столице, но и выезжают на гастроли в города области», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Дмитрий Маслеев — один из самых востребованных молодых исполнителей России, лауреат XXI Международного конкурса пианистов «Рим», VII Международного конкурса пианистов Адилии Алиевой в Гайяре, Международного конкурса имени Антонио Наполитано в Салерно, обладатель I премии и Золотой медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве. Его сольные концерты и выступления с ведущими оркестрами проходили в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Гастайге в Мюнхене, «Филармонии на Эльбе» в Гамбурге, «Кёрнер-холле» в Торонто, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге, концертхаусах в Берлине и Вене, Парижской филармонии, «Консертгебау» в Амстердаме, «Кадоган-холле» в Лондоне.

Музыканты исполнили «Концерт для фортепиано с оркестром № 3» Сергея Прокофьева и произведение, которое было написано специально для нашего оркестра — «Симфонию Памяти» Е. Кармазина. Сегодня вечером в Челябинске состоялась мировая премьера симфонии. «Симфония памяти» наполнила концертный зал мистическим звучанием современной русской симфонической музыки.



«Нет в мире такого человека, который бы не знал такого композитора, как Сергей Прокофьев. Сегодня мы играем концерт для фортепьяно с оркестром № 3. Все пианисты мечтают его сыграть. Не только я, но и все, в том числе и сам Прокофьев, признают, что это самый исполняемый концерт во всем мире. Он лаконичен как по форме, так и содержанию», — отметил художественный руководитель Симфонического оркестра Адик Абдурахманов.

Концерт Дмитрия Маслеева в Челябинске прошел в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».