Челябинская филармония договорилась о сотрудничестве с Абхазией

Соглашение подписали накануне директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский и директор Абхазской филармонии Руслан Хаджимба

Партнерство Челябинской и Абхазской филармоний предполагает совместные концертные программы с участием творческих коллективов обеих стран и взаимные гастрольные визиты. Подписание меморандума подкрепил сольный концерт Государственного ансамбля танца «Урал».

«Наши солистки, певицы Елена Анкваб и Альдона Цкуа, выступали весной этого года в Челябинске. Вернувшись в Абхазию, рассказывали, что каждую минуту этой поездки чувствовали себя желанными гостями. Такой отзыв коллег для меня — лучшая характеристика работы Челябинской филармонии. Официальное соглашение, которое подписано сегодня, позволит нам заглядывать немного дальше в наше будущее», — отметил директор Абхазской государственной филармонии Руслан Хаджимба.

Перед концертом ансамбль танца «Кавказ» предоставил коллегам из «Урала» собственную репетиционную базу, а директор «Кавказа» Арвелод Тарба не пропускал ни одной репетиции «уральцев».

«Искрометное и захватывающее зрелище! Такая мобилизация, такая выкладка энергии! Работают так, что просто слов нет», — поделился впечатлениями директор «Кавказа» Арвелод Тарба.

10 октября 2021 года Гудиса Агрба вместе с Государственным ансамблем танца «Кавказ» примет участие в программе XI международного фестиваля национальных культур «Синегорье» в Челябинске.

Артисты «Кавказа» выступят в Сатке, Кыштыме и Челябинске, а главный балетмейстер ансамбля, народный артист Республики Абхазия и заслуженный артист Республик Карачаево-Черкесия и Южная Осетия Омар Тарба проведет мастер-класс для юных танцоров.