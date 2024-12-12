Челябинская Детская хоровая школа искусств «Молодость» отпраздновала 45‑летие

Почетным гостем стала Ирина Текслер

Челябинская Детская хоровая школа искусств «Молодость» отпраздновала 45-летие. Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей — уникальное явление в системе детского музыкального образования и точно один из символов Южного Урала. Почетным гостем мероприятия стала общественный деятель Ирина Текслер.

«Я благодарю всех педагогов, которые вкладывают в наших ребят свои эмоции и чувства. Именно поэтому они побеждают на всевозможных фестивалях и конкурсах. Наш коллектив знают не только в Челябинске, но и далеко за его пределами», — сказала учредитель Фонда 2020.

Она отметила, что коллектив регулярно выступает на городских и областных мероприятиях.

«Я поздравляю весь коллектив, педагогов, и, конечно же, большое спасибо родителям наших замечательных мальчиков, которые приводят их в искусство и музыку. Благодаря вам мы сегодня получили огромное удовольствие от этого концерта», — сказала Ирина Текслер.

Всего в хоре участвует 70 артистов возрастом от 9 до 17 лет. Руководитель капеллы — Ольга Рослякова, хормейстер — Алена Наумова, концертмейстеры — Ирина Ермишкина, Олеся Габова.