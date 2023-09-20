Челябинская Детская филармония отметила второй день рождения

С концертом на одной сцене выступили ученики и музыканты из Москвы

19 сентября челябинская Детская филармония отметила двухлетие большим праздничным концертом. На сцене выступили ученики филармонии и приглашенные солисты из Москвы.



В двух отделениях сыграли музыканты Даниил Бессонов (скрипка), Владимир Пецкус (саксофон) и Лев Бакиров (фортепиано) из Москвы. Звучали сочинения Грига, Рахманинова, Брамса, Чилкота и других композиторов. От классики до джаза.

Праздничный концерт посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой, общественным деятелем Ириной Текслер.

«Мы впервые отмечаем день рождения филармонии в таком формате после реконструкции, а уже в следующем году Детская филармония отмечает большую дату — 40 лет. Сейчас в Челябинске выросло целое поколение, которое не знает, что у нас в городе есть Детская филармония. Это был забытый долгострой, и благодаря главе региона Алексею Текслеру это место два года назад вновь ожило. Я с нетерпением жду концертов и сюрпризов в новом, уже третьем сезоне нашей филармонии», — поделилась ожиданиями перед концертом Ирина Текслер.

Напомним, что Детская филармония сотрудничает с известными артистами и музыкантами со всей России. Мастер-классы и уроки для юных музыкантов дают Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет и преподаватели музыкальной академии Ларисы Долиной.