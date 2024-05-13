Челябинская библиотека зовет на прогулки по городу

На них расскажут об истории и развитии южноуральской столицы

Центральная библиотека имени А. С. Пушкина в Челябинске открывает новый сезон «Пешеходных прогулок» — фланирований по городу с библиотекарем-краеведом. О старте прогулок рассказали в управлении культуры города.

С 14 мая жители и гости Челябинска смогут исследовать исторические места и достопримечательности города со специалистами по истории Южного Урала. Экскурсоводы на протяжении всего маршрута будут рассказывать о центральных улицах Челябинска — Труда, Красной, Коммуны — и памятных событиях.

Первая экскурсия пройдет 14 мая, остальные запланированы на 16, 21, 23, 28 и 30 числа. Организаторы отмечают, что все прогулки полностью бесплатны, необходимо только записаться по телефону краеведческого отдела или через соцсети библиотеки Пушкина.

Также горожане могут самостоятельно выйти на променад с аудиогидом, подготовленным сотрудниками библиотеки.