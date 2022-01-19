Челябинская библиотека бесплатно отдает ветхие книги

Акция проходит в Пушкинке

В Центральной библиотеке им А. С. Пушкина стартовала акция «Списанные книги». В холле учреждения поставили стол, на который выложили старые и ветхие книги из фонда. Забрать литературу себе могут все желающие.



«Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 г. № 115 „О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда“, библиотеки получили право передавать списанные книги всем желающим. Пусть книга ветхая, но она может обрести вторую жизнь и быть прочитанной кем-то», — комментируют сотрудники библиотеки.

Акцию проводят в молодежном отделе. На столе много художественной литературы и книг по языкознанию, технике и естественным наукам.

Чтобы забрать книгу, нужно предъявить читательский билет. Если его нет, просят записаться в библиотеку, для этого нужно захватить с собой паспорт.