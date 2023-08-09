Челябинская актриса сыграла в комедийном сериале «СуперИвановы»

До премьеры на ТВ-3 его будут крутить на набережной под открытым небом

Актриса Олеся Лаврентьева из Челябинска сыграла эпизодическую роль в комедийном сериале «СуперИвановы» для канала ТВ-3. Специально для челябинцев премьерные серии покажут под открытым небом до официальной премьеры на телевидении.



Олеся родилась и выросла в Челябинске, больше десяти лет назад закончила ЧГАКИ, сейчас живет и работает в Москве.

«С первой же минуты я почувствовала крутую атмосферу, которая царила на площадке. Съемочная группа, актерский состав — просто кайф работать с такими людьми! Мне очень важно хорошее чувство юмора на сценической площадке — и проект „СуперИвановы“ как раз про таких профессионалов»,— рассказывает Олеся Лаврентьева.



В сериале 32 серии. И это почти стандартный ситком про молодую семью. У пары есть дочь-подросток, а живут они вместе с мамой супруги.

фото: постер сериала «СуперИвановы», реж. Юрий Осипов, 2023



Но есть оговорка: все женщины в семье (то есть все главные герои, кроме мужа) обладают сверхспособностями: жена (Екатерина Волкова) видит людей насквозь, теща (Ольга Науменко) умеет варить зелья, а талант дочки пока не раскрылся.

По ТВ-3 сериал начнут крутить с 14 августа по вечерам, в 19:30.

Предпремьерный показ на челябинской набережной стартует 11 августа в 21:30. Вход свободный. 16+