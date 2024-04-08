Челябинск встретил Международный музыкальный фестиваль

В этом году он посвящен XX веку

В Челябинске в двенадцатый раз стартовал фестиваль «Весенний beat», традиционно радующий горожан разнообразием артистов. Как рассказали организаторы, в этом году главной темой музыкального праздника стала ностальгия по двадцатому веку.

«Весенний beat» — это современный проект, который посвящен разным направлениям искусства и музыки. В этом году на фестиваль приехали музыканты со всей страны: москвичи Good Baev Band, блюз-коллектив Blues Doctors из Екатеринбурга, джазовый дуэт Эдуарда Риккера и Федора Герасимова и челябинцы Rock Is.

Открылся фестиваль 6 апреля юбилейной, десятой по счету, «Весенней beat-вой детских хоров». Во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской в конкурсе на лучшее исполнение популярных эстрадных песен сразился 21 коллектив из Челябинска, Бакала, Копейска и села Миасского.

Центральным событием фестиваля станет Гала-концерт, который пройдет 13 апреля в Концертном зале имени С. С. Прокофьева. Организаторы обещают насыщенную программу из хитов рок-н-ролла, джаза, блюза, рокабилли и эстрады.