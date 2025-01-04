Челябинск вошел в топ самых читающих регионов

Город занял восьмую строчку

Челябинск попал в топ-10 регионов, где люди больше всего любят читать. По данным сервиса «Литрес», город занял восьмую позицию в рейтинге по количеству проданных книг в 2024 году.

Опережают Челябинск Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская и Свердловская области, а также Хабаровский край.

«То, что Челябинск входит в десятку самых читающих регионов страны, — факт совершенно не удивительный. Огромный интерес к чтению, к произведениям современных авторов косвенно подтверждает и статистика фестиваля „Рыжий фест“: число посетителей с каждым годом фактически удваивается, этой осенью за три дня Южно-Уральскую книжную ярмарку посетили 15,5 тысячи челябинцев. Чтение в цифровую эпоху меняется, вместо бумажных книг все больше читателей выбирают электронные и аудиокниги. А на смену традиционным книжным магазинам приходят маркетплейсы, которые конкурируют с ними за счет более широкого ассортимента и низких цен. Если же говорить о читательских предпочтениях, то сегодня наибольшим спросом пользуются „уютные“ книги в жанре современного любовного романа, ретро-детектива или фэнтези, которые дают возможность отвлечься и приятно провести время», — поделилась мнением с корреспондентом Первого областного информагентства челябинская писательница и автор книги о геноциде племени тутси Ульяна Бисерова.

Для одного из самых читающих регионов мы решили составить список книг, за которые можно взяться в праздничные дни. В рейтинг ИА «Первое областное» вошли победители литературных конкурсов 2024 года.

«Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича (16+) — лауреат премии «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза». Книга — воспоминания вымышленного офицера, служившего в монгольской армии в 1912—1914 годах во времена борьбы монголов за независимость от Китая.

Фото: издательство АСТ

«Одсун» Алексея Варламова (18+) — первое место национальной литературной премии «Большая книга». Главный герой романа отправляется в начале 2010-х годов читать лекции по литературе в Чехии. Вместо университета мужчина оказывается в старом доме в Судетах, который принадлежал семье судетских немцев. Трагическая судьба бывших обитателей переплетается с собственными воспоминаниями героя: личной драмой и тем, что принято называть большой историей.

Фото: издательство АСТ

Также отметим «Полунощницу» Нади Алексеевой (16+). Роман победил в номинации «Выбор читателей» конкурса «Большая книга». Герой ее произведения — москвич Павел, который отправляется на Валаам искать родню и восстанавливать историю сорокалетней давности: в семидесятые на острове был интернат, где доживали свой век ветераны Великой Отечественной и их семьи.

Фото: издательство АСТ

Сборник рассказов «Рыба моя рыба» Анны Маркиной занял первое место в номинации «Проза» премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов. Произведения можно найти в сборнике «Лицей 2024. Восьмой выпуск» (18+). История «Рыба моя рыба» Маркиной оформлена в виде переписки классной руководительницы и отца школьника. Другой рассказ «Tesla» повествует о школьной учительнице, открывшей для себя мир акций и инвестиций. В третьей истории «Вышивальщик» обычный пьяница превращается в волшебника (в глазах знакомых).

Фото: издательство АСТ

Нобелевскую премию по литературе в этом году получила южнокорейская писательница Хан Ган «за насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». В России переведены два ее романа — «Вегетарианка» и «Человеческие поступки». «Вегетарианка» (16+) — о женщине, которой снятся жестокие и кровавые сны, связанные с сырым мясом. Кореянка Ёнхе решается стать вегетарианкой, но это приводит в безумие ее мужа. В романе три части и три рассказчика: муж Ёнхе, муж ее сестры и сама ее сестра. Каждый из них по-своему оценивает происходящее с героиней, но никто не может повлиять на изменения, происходящие с девушкой.

Фото: издательство АСТ

Книга «Человеческие поступки» Хан Ган (18+) посвящена восстанию 1980 года в Южной Корее. Одно из самых драматичных событий в истории государства показано от лица непосредственно его участников, в основу сюжета легли воспоминания очевидцев восстания в Кванджу, рассказы их родственников и последствия.

Фото: издательство АСТ

Материал создан ИА «Первое областное».