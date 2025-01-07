Челябинск вошел в топ городов по количеству независимых писателей-фантастов

Город занял 10‑ю строчку рейтинга

Челябинск вошел в топ городов по количеству авторов фантастических романов, закрыв десятку лидеров. Об этом Первому областному информагентству рассказали аналитики литературного портала «Литнет».

Также город оказался на 5‑м месте по числу любителей фантастической литературы, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и Омску. Кроме того, челябинцы любят не только фантастику, но и любовные романы: миллионник попал в топ‑5 городов России (4‑е место) по количеству фанатов книг о любви и отношениях.

«Это неудивительно, ведь Челябинск с его индустриальной мощью похож на локацию из научно-фантастического романа. Суровые уральские зимы заставляют задуматься о выживании в экстремальных условиях, а яркие звезды на ночном небе навевают мысли о далеких галактиках и мечты о романтических чувствах», — отметила книжный блогер Майя Винокурова.

Платформа «Литнет» также поделилась именами независимых авторов из Челябинска. В жанрах фантастики, фэнтези и романтики пишут челябинцы с псевдонимами Софи Бриошь, Юлия Эллисон, Анастасия Вкусная, Майарана Мистеру, Мария Ремур, Женя Арнт, Анна Безбрежная, Ольга Хусаинова.

Напомним, недавно молодой челябинский писатель Никита Корнаухов выиграл литературную премию «Лунная радуга» им. Сергея Павлова.

Также корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал историю детской писательницы Анны Купыриной. Жительница Коркино вошла в число самых издаваемых авторов, обогнав Агнию Барто.

Материал создан ИА «Первое областное».