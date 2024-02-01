Челябинск вошел в программу юбилейного турне знаменитого итальянского тенора

Алессандро Сафина продолжит отмечать свое 60‑летие на Южном Урале

Прямиком из Италии — челябинцы смогут приобщиться к шедеврам мировой оперы в исполнении знаменитого драматического тенора. Столица Южного Урала вошла в программу юбилейного турне (12+) итальянского певца и популяризатора оперной музыки Алессандро Сафины, который в октябре прошлого года отпраздновал свое 60-летие.

По мнению многих музыкальных критиков, Алессандро Сафина — это оперное искусство в максимальном приближении к простому слушателю. Впрочем, помимо классической музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом. Все они 11 марта прозвучат в «MTС Live холл» в сопровождении симфонического оркестра, как и прославившая музыканта композиция Luna с альбома Insieme a te — «Вместе с тобой», знакомая многим как саундтрек популярного бразильского телесериала «Клон».

«Звучание симфонического оркестра раскрывает оттенки уникального голоса итальянца, подчеркивает его необычайную полетность и объем, теплоту и природную глубину, покорившую многие оперные и эстрадные сцены мира», — говорят все, кто слышал Алессандро Сафину вживую.

Шанс прикоснуться к мировому искусству теперь есть и у жителей Челябинска.