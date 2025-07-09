Челябинск в третий раз принимает «Курчатов Фест»

Гостями фестиваля под открытым небом станут актриса Дарья Мороз и оперная дива Хибла Герзмава

Челябинск вновь окунется в музыку. Южноуральская столица в третий раз принимает «Курчатов Фест» — двухдневный праздник классики под открытым небом (6+), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Классическая музыка на Площади науки, у памятника академику Игорь Курчатову, прозвучит 10 и 11 июля в исполнении Челябинского государственного симфонического оркестра, «золотого сопрано» России Хиблы Герзмавы, солиста Большого театра тенора Олега Долгова. Также в фестивале принимает участие актриса театра и кино Дарья Мороз, которая в сопровождении оркестра представит интерпретацию знаменитой сказки — симфоническую сюиту «Шехеразада».

Фестиваль классической музыки «Курчатов Фест» проходит при поддержке губернатора Челябинской области.

Оба концерта можно будет смотреть на телеканале ОТВ в режиме реального времени.