Челябинск увидит творческий поединок Бориса Березовского и Влада Маленко

Пианист и поэт выступят на концерте «Ноты и рифмы времени»

Пианист Борис Березовский и поэт Влад Маленко представят в Челябинске совместный проект «Ноты и рифмы времени» (6+). На творческом вечере 24 февраля они схлестнутся в необычной дуэли, сообщают в челябинской филармонии.

Идея кросс-жанрового проекта — в соединении классической музыки и современной поэзии. Произведения мировой классики в исполнении Бориса Березовского и скрипачки Валерии Абрамовой будут звучать в диалоге со стихами Влада Маленко и Ольги Ершовой.

«Мне очень хотелось создать на сцене композицию, где мы с Владом столкнулись бы на дуэли. У него невероятный творческий талант, но и у меня есть козырь — бессмертная музыка. Создавая композицию, мы отталкивались от стихов Влада о любви», — отметил Борис Березовский.

В этот вечер в Концертном зале Прокофьева прозвучат композиции Стравинского, Мендельсона, Рахманинова, Моцарта, Шумана, Шуберта и Крейслера.

Творческий проект уже представили в Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и городах «Территории культуры Росатома».