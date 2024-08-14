Челябинск присоединится к всемирному танго-флешмобу

Зовут даже тех, кто никогда не танцевал

В центре Челябинска в седьмой раз пройдет международный флешмоб «За танго». Южноуральцы подхватят ритмы страсти, энергии и жаркой Аргентины вместе с жителями других городов и стран: Беларуси, Казахстана, Германии, Египта, Испании.

К массовым танцам приглашают не только воспитанников танго-школ, но и просто всех желающих выплеснуть немного энергии, поднять настроение и прикоснуться к удивительному искусству. Главное — не бояться оттоптать ноги партнеру, а просто отдаться музыке и ритму.

Посвятить флешмоб решили горожанам, дружбе и человечности. Ведь, как говорят организаторы, «в каждом городе есть за что танцевать, а тепло человеческих объятий дарит силы и счастье».

Мероприятие стартует 24 августа на площадке у памятника Курчатову. Начало — в 17 часов.

Напомним, что недавно мы рассказывали историю нашего фотокорреспондента. Дмитрий вот уже больше 10 лет занимается социальным танго — не для состязаний, для души.