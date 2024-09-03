Челябинск примет анимационный фестиваль «Мульти‑Пульти»

Взрослые вспомнят любимые советские мультфильмы, дети — познакомятся с классикой

Челябинцам расскажут о секретах создания мультфильмов, проведут мастер-классы по анимации и покажут легенды «Союзмультфильма» — красочную «Золотую антилопу», пробивающую на слезы «Варежку», культового «Крокодила Гену и его друзей». Все это — на фестивале анимационного кино, который пройдет в области с 10 по 15 сентября. Что еще подготовили организаторы праздника мультипликации — рассказываем.

Главные мероприятия пройдут в столице Южного Урала. С 10 по 13 сентября в ДХШИ имени Аристова на 40-летия Октября, 21, всех желающих ждут мастер-классы, питчинги, на которых можно презентовать собственную идею мультфильма, и посвященная героям Леонида Шварцмана выставка с декорациями со съемок «38 попугаев», куклами слоненка и обезьянки. Также 11 сентября пройдет лекция с генеральным директором «Союзмультфильма» Борисом Машковцевым.

В субботу, 14 сентября, на пешеходной улице Кирова состоится большой мультпарад, в котором примут участие ростовые куклы любимых персонажей.

Также на время фестиваля запланированы бесплатные показы мультфильмов сразу в нескольких городах области — Челябинске, Южноуральске, Троицке, Чебаркуле, Озерске. В программе — «Котенок по имени Гав», «Аленький цветочек», «Снежная королева», «38 попугаев» и другие работы, знакомые каждому с детства.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный, подробности в соцсетях фестиваля. Возрастное ограничение 6+.