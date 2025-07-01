Челябинск попал в топ‑10 городов по количеству писателей в жанре young adult

Независимые авторы пишут про подростков и для подростков

Челябинск попал в рейтинг городов, где живет больше всего писателей молодежной прозы. Столица Южного Урала заняла девятую строчку топа, передают аналитики портала «Литнет».

Опережают по количеству независимых авторов в жанре young adult Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж и Ростов-на-Дону. А закрывает топ‑10 Омск.

При этом 30% писателей — в возрасте от 31 до 35 лет. Еще 23% относятся к категории от 36 до 40 лет, 16% — от 26 до 30 лет. По России в рейтинг популярных независимых авторов молодежной прозы попали Ники Сью, Эмилия Грин, Екатерина Юдина, Инна Стужева, Рита Навьер, Анна Джолос, Ася Андреева, Катарина Каррас, Эля Пылаева, Кира Владова.