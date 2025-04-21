Челябинск может стать культурной столицей России

За это звание борются 39 городов

Челябинск претендует на звание культурной столицы — 2027. До 16 ноября на портале госуслуг идет голосование за один из 39 городов, который назовут флагманом искусства России. О голосовании объявили в соцсетях администрации города.

Вместе с Челябинском за это звание борются 39 городов России. Культурную столицу года ежегодно выбирают из административных центров и городов с населением более 200 тысяч человек. Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого создается шорт-лист из восьми городов, которые готовят информационно-творческие презентации на финал.

На портале «Госуслуги» проводится народное голосование за города-претенденты. Результаты опроса будут учитываться экспертами при определении официального победителя конкурса. Также победитель народного голосования награждается в отдельной номинации.

Культурными столицами уже становились Нижний Новгород, Грозный и Омск.