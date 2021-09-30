Челябинск готовится к финалу конкурса «Песня не знает границ»

В конкурсе не будет ни одной песни на английском языке

В Челябинске с 4 по 8 октября пройдет финал XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ». В четверг, 30 сентября, организаторы рассказали о ходе подготовки к мероприятию. Вместе с музыкальным руководителем Павлом Овсянниковым и членами жюри в пресс-конференции принял участие министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.



Конкурс предназначен для юных артистов Урала. В финале Челябинскую область представят три участника — вокалисты Дмитрий Фадеев и Алексей Ковин, а также группа Elens group.

«В основе этого конкурса лежит патриотическое воспитание. Стоит отметить, что в конкурсе нет ни одной песни на английском языке. Я уже познакомился со всеми музыкантами и наметил, какие номера войдут в гала-концерт, чтобы он вышел интересным, задорным и веселым», — рассказал музыкальный руководитель конкурса «Песня не знает границ», народный артист России, композитор, художественный руководитель и главный дирижер «Оркестра XXI века» Павел Овсянников.

Участники соберутся в Челябинске 5 октября на жеребьевку. Каждому исполнителю в этот день достанется маленький подарок — чугунная статуэтка.

«Статуэтки мы специально заказали на Каслинском заводе и будем использовать для жеребьевки. Каждый участник заберет их себе на память», — сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

После жеребьевки пройдут прослушивание и репетиции, а на следующий день 6 октября начнется конкурсная программа в зале им. Сергея Прокофьева.

Итогом конкурса станет большой гала-концерт 7 октября в Театре драмы им. Наума Орлова. На одной сцене с лауреатами выступят члены жюри: композитор и певец Игорь Демарин, народный артист России Олег Иванов, заслуженный артист России Юрий Шиврин и Мари Карне.

Конкурс «Песня не знает границ» проходит на Урале с 2003 года. За всю историю в нем приняли участие более полутора тысяч исполнителей и вокальных ансамблей со всего Уральского федерального округа. Ранее финалы конкурса проходили в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Магнитогорске, Салехарде, Челябинске и Ханты-Мансийске.