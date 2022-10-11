Челябинка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2022»

Менеджер по продажам Елена Гельмель вошла в тридцатку лучших

Менеджер по продажам из Челябинска Елена Гельмель стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс Офис-2022». Челябинка победила в онлайн-голосовании, вошла в тридцатку лучших участниц и теперь выступит на финальном шоу конкурса в Москве.



Финал пройдет 19 ноября. Участницы должны будут пройтись по подиуму в нескольких нарядах и выступить с творческим номером: спеть песню, станцевать или рассказать стихотворение.

«Я впервые участвую в таком масштабном конкурсе, для меня это очень волнительно и важно»,— говорит о состязании Елена.

Навыки работы в офисе проверять не станут. Сортировать документы и мастерски орудовать дыроколом не нужно. Зато от участниц потребуют быстро переодеваться и ходить туда-сюда на высоких каблуках. Приз для победительницы — три миллиона рублей. И еще корона.

Елене Гельмель 31 год. Она закончила ЮУрГУ, работает менеджером по продажам в агентстве наружной рекламы. Пять лет занимается хатха- и аэройогой, два года преподает эти направления.





Челябинские красотки не в первый раз участвуют в конкурсе «Мисс офис». В 2020 и 2017 годах сразу три девушки с Южного Урала становились полуфиналистками.