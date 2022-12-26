Челябинка из шоу «Пацанки» ушла с телепроекта за обман

Юлия Михайлова не прошла проверку на полиграфе

Участница реалити-шоу пацанки Юлия Михайлова вылетела из проекта на 13 неделе съемок. Еще за несколько недель до этого все ученицы школы леди проходили проверку на детекторе лжи. Там оказалось, что трогательная легенда Юлии о домашнем насилии и работе в эскорте — выдумка. Обман раскрылся в эфире телеканала «Пятница», в одной из серий шоу «Пацанки».



Участница была заметным участником седьмого сезона «Пацанок», участвовала в конфликтах, плакала на камеру и ругалась с другими участницами. Половину шоу ходила в платке, закрывающем голову. Это было частью легенды девушки.

По собственным рассказам, до шоу Юлия работала эскортницей, становилась жертвой насилия, страдала от алкогольной и наркотической зависимостей. Платок на голове якобы был последствием ее моральной травмы, защитой от всего мира. Открытая голова ассоциировалась у нее с грязью и пороком.

Легенда разрушилась в девятом выпуске шоу. Девушек проверяли на детекторе лжи (полиграфе). На 80% вопросов девушка солгала. Оказалось, что вся ее трагическая история — выдумка.

В 13 выпуске Юлии пришлось покинуть проект за ложь. Желанной популярности в социальных сетях девушка в итоге не добилась, а лишь получила в свой адрес волну хейта от участников и фанатов реалити.

Напомним, 24-летняя Юлия не первая участница «Пацанок» из Челябинска. До нее в проекте участвовала Аня Михеева. Девушка снялась в третьем сезоне шоу. Сейчас она известная певица, выступает под псевдонимом Hofmannita.