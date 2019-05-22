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/ Челябинка Алина Пязок попала в рейтинг самых перспективных молодых россиян Forbes

Челябинка Алина Пязок попала в рейтинг самых перспективных молодых россиян Forbes

Девушка снимает клипы для Little Big и The Hatters.
сегодня в 10:38
  |  Культура

Клипмейкер из Челябинска, ставшая знаменитой на российском YouTube, Алина Пязок вошла в рейтинг Forbes как одна из самых перспективных в возрасте до 30 лет. Алина Пязок действительно известна многим: именно она создает клипы для группы Little Big, «Хлеб», The Hatters. Кроме того, челябинку можно назвать «революционером» YouTube в российской поп-культуре.

Алина Пязок работает и с другими исполнителями, например с популярными рэперами Feduk и ЛСП. Также в творческое портфолио Little Big входит YouTube-шоу «КликКлак» — это еще один сверхпопулярный канал с 5,6 миллиона подписчиков и более 720 миллионов просмотров. — сообщает Forbes.

Отметим, что Алина Пязок работала на челябинском телевидении, училась на фотодокументалиста в Санкт-Петербурге. Именно там началась ее карьера клипмейкера.

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Комментарии

Анна Чехова
12:37, 22.05.2019
Не знаю такую
Пофигу

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