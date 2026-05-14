Челябинец попал в шорт-лист литературной премии «Лицей»

Экспертный совет отметил «Поэму будущих пролетарских снов» Антона Ермолина

Челябинец Антон Ермолин попал в короткий список премии «Лицей-2026». Его «Поэма будущих пролетарских снов» поборется в номинации «Проза». Все имена финалистов были опубликованы на сайте конкурса.

Всего в этом году эксперты получили 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира. В номинации «Поэзия» подали 841 заявку, в номинации «Проза» — 818. Экспертный совет премии включил в список финалистов десятого сезона 20 произведений: по 10 в каждой номинации. Средний возраст «лицеистов» короткого списка в этом сезоне — 28 лет. Самому молодому автору — всего 17 лет.

«Если выбор произведений в длинный список в обеих номинациях прошел относительно ровно, без больших споров, то определение десятки финалистов вызвал горячие дискуссии, продолжавшиеся несколько дней. Правда, и в номинации „Поэзия“, и в номинации „Проза“ у экспертов не вызвали сомнений по три-четыре молодых писателя, вернее, их произведения», — отметил председатель экспертного совета Роман Сенчин.

Теперь работы писателей будет оценивать жюри. Победителей объявят 6 июня.

Челябинец Антон Ермолин свой творческий путь начал в семь лет со стихов и коротких рассказов. Вернулся к сочинительству в студенческие годы, первые тексты писал в жанрах фэнтези и хоррора, публиковал их на онлайн-платформах для начинающих авторов. В 2015 году журнал «Литкружок ЧТЗ» опубликовал его рассказ «Семен», позже этот текст вышел в первом номере московского журнала «Александръ». Его произведения также публиковали журналы «Урал», «Дружба народов», «Наш современник», «Пролиткульт» и «Волга», а книга «ЯМЫ» была выпущена издательством «МВГ».