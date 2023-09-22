«Чебурашка-2» выйдет в прокат в январе 2026 года

Создатели объявили о начале съемок

Самый кассовый фильм за всю историю России «Чебурашка» получит продолжение. Создатели заявили, что фильм запущен в производство.



Сиквел запланировали на новогодние праздники, на экраны кино выйдет с 1 января 2026 года. Режиссером второй части снова станет Дмитрий Дьяченко, автор оригинального фильма. Сценарием и продюсированием занимается та же команда.

История начинается через год после событий первой ленты. Актеры первой части вернутся к своим ролям.

Напомним, первая часть «Чебурашки» собрала в российском прокате больше шести миллиардов рублей.