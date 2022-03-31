Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков дал мастер-класс о квазипотребностях мужчин

Олег Извеков недавно опубликовал книгу на эту тему

30 марта в Челябинске состоялся мастер-класс Олега Извекова, в недавнем прошлом вице-мэра Челябинска, против которого в феврале 2021 года возбуждено уголовное дело о взятке в размере 450 тысяч рублей. В СИЗО Извеков закончил работу над книгой «Квазипотребности: чего хотят мужчины?» и в декабре 2021 года опубликовал ее.

«Это книга о том, почему мужчины совершают те или иные поступки. Олег разбирает разные аспекты взаимоотношений и зависимостей. Получается своего рода путеводитель, который поможет читателям проанализировать свои желания и потребности»,

— рассказала Первому областному информационному агентству Ольга Извекова.

По материалам книги Олег Извеков провел мастер-класс для читателей, среди которых большинство составляли мужчины. Автор называет свою работу «самой смешной книгой по психологии», не претендует на научность, но дает несложные лайфхаки, как отличать истинные желания от навязанных кем-либо.

По словам Олега Извекова, это начало большой образовательной программы.

