Бывшие казармы и штаб на улице Монакова в Челябинске отремонтируют к 2027 году

Работы идут уже несколько лет

В Челябинске идет ремонт двухэтажных зданий бывших казарм и штаба на улице Монакова. Это объекты культурного наследия, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Договор на работы был заключен еще в июле 2020 года между госкомпанией ДОМ.РФ и предпринимателем из Пласта Азаматом Байсакаловым. С учетом статуса зданий реставрация идет тщательная и по особым условиям. ДОМ.РФ регулярно проводит мониторинг процесса, рассказал на пресс-конференции директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» Иван Будлов.

«По заключенному договору инвестор, который занимается реставрацией, обязан выполнять все условия, которые содержатся в охранном обязательстве, и работать в тесном взаимодействии с органом охраны ОКН. Мы получаем информацию от контрагента и органа охраны. Самое главное, чтобы все требования и условия были выполнены. Работы ведутся, срок вполне достаточен. Поэтому надеемся, что все будет завершено в срок и, самое главное, с уважением к этому объекту», — сообщил ИА «Первое областное» Иван Будлов.

Площадь объекта составляет 3,2 тысячи квадратных метров, а участка — 7,5 тысячи. Солдатских казарм две, штаб (она же офицерская) один. По данным Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, в здании одной из казарм провели укрепление конструкций, сделали крышу и ее покрытие, заменили перекрытия и частично почистили кладку фасадов.

«В здании штаба проделаны значительные работы: укреплены фундаменты и стены, восстановлены конструкции крыши, выполнено кровельное покрытие, проведена замена перекрытий и окон, расчищена кирпичная кладка от старых слоев краски, частично зачеканены швы. Для функционирования всего комплекса установлен тепловой пункт, ведется прокладка инженерных коммуникаций. Здание штаба планируется использовать как офисное, для этого разрабатывается дизайн-проект интерьеров», — проинформировали в комитете.

Планируется, что с реставрацией комплекс получит исторический облик. Здания войскового остановочного пункта в стиле рационалистического модерна построили в начале XX века, в 1904—1905 годах. Во время Первой мировой в нем размещался эвакуационный госпиталь, а в Великую Отечественную там появилось танковое училище. Оно работало до 2006 года. В 2012-м и 2018-м часть территории продали, там построили микрорайон EvoPark.