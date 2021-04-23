Бушуевский фестиваль в 2021 году состоится в Челябинской области в середине июля

Организаторы ищут новую площадку

Администрация Златоуста объявила даты проведения юбилейного Бушуевского фестиваля, который не раз входил в пятерку лучших этнографических и фольклорных фестивалей России. В этом году он пройдет 17—18 июля.

Фестиваль состоится в пятый раз. В 2019 году он собрал более 30 тысяч человек. Приезжали ремесленники не только из Челябинской области, но и со всей России. Предыдущие четыре раза Бушуевский фестиваль проходил в парке «Молодежный». Но в этом году из-за растущего числа участников место проведения сменят. Новая площадка станет более просторной.

«Бушуевский фестиваль входит в число главных культурных событий нашего региона. Его ждут и любят и мастера, и златоустовцы, и жители соседних территорий. Важно, чтобы участникам и гостям было интересно, чтобы остались самые теплые впечатления от фестиваля и города и обязательно хотелось вернуться в следующий раз», — отметил глава Златоуста Максим Пекарский.

Центр развития туризма вместе со специалистами Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области округа уже ведет подготовку к одному из главных событий предстоящего лета. Для проведения фестиваля из регионального бюджета выделено 500 тысяч рублей.