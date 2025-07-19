Бушуевский фестиваль проходит в Златоусте на новой площадке

Впервые действие перенесли на лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой



С 18 по 20 июля Златоуст превратился в эпицентр уникального культурного события — Бушуевского фестиваля. Впервые масштабный праздник, посвященный украшенному холодному оружию и традициям златоустовских мастеров-граверов, прошел на территории лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. И это не просто фестиваль — это настоящий праздник для всей семьи, сочетающий в себе традиции, ремесло, искусство, спорт и развлечения.





В этом году фестиваль превзошел все ожидания. Сотни мастеров со всей России представили свои работы: от изящных ножей и клинков до внушительных доспехов и оригинальных предметов быта. «Город мастеров» поражал своим разнообразием — текстильное подворье, глиняное раздолье, древесный переулок и другие тематические зоны создавали неповторимую атмосферу.

Посетители фестиваля смогли не только полюбоваться мастерством, но и принять участие в мастер-классах по кузнечному делу, гравировке и другим ремеслам. Дети с удовольствием осваивали стрельбу из лука и участвовали в интерактивных шоу-программах. Исторические реконструкции средневековых боев, демонстрация доспехов и возможность примерить на себя роль воина добавили фестивалю особую колоритность.





Украшением фестиваля стали выступления музыкальных коллективов: «Балаган Лимитед», проект Guber Band с участием Дмитрия Губерниева, группы «Наши» и Руслана Осташко. Турнир по ножевому многоборью и «заруба на топорах» заставили зрителей замереть в напряжении, а показательные выступления лучших кузнецов России вызвали шквал аплодисментов.

Удобный фуд-корт, тематические кафе и зоны отдыха обеспечили комфортное пребывание гостей. Бушуевский фестиваль-2025 стал настоящей точкой притяжения для туристов, мастеров-оружейников, любителей истории и семей с детьми, закрепив за Златоустом репутацию центра русского ремесла и культуры.

Фестиваль назван в честь Ивана Николаевича Бушуева — основоположника златоустовской школы украшенного холодного оружия и гравировки на стали, и достойно продолжает его великое наследие.