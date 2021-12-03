Бульвар Закалибровый, мост и собачий приют: в Челябинске представили проекты территорий, попадающих под реновацию

Работы создали архитекторы и студенты в рамках учебной программы «Перемена»

Пешеходный мост через ул. Братьев Кашириных и Миасс, Закалибровый бульвар, пешеходный тоннель на Овчинникова и собачий приют у Колхозного поселка — рассказываем о реновации челябинских территорий и смелых идеях, которые предложили студенты и молодые архитекторы.



Фото: Дом архитектора

В челябинском Доме архитектора завершилась учебная сессия «Перемена». Студенты-архитекторы под руководством кураторов-профессионалов разрабатывали новые жилые районы для Челябинска.

«Эти проекты изначально задумывались не просто студенческими работами, картинками. Мы пригласили девелоперов и градостроителей, чтобы в проектах были учтены все градостроительные нормы, просчитана экономика. Проекты в 2022 будут презентованы в городской думе. Они станут основой для развития этих территорий в будущем. И студенты-архитекторы, возможно, сходу станут авторами новых челябинских кварталов»,

— поясняет Галина Зубаирова, куратор проекта и ивент-агент Дома архитектора.

Среди экспертов — главный архитектор города Павел Крутолапов, замглавы города по вопросам градостроительства Владимир Шамне, архитектор Кирилл Кугаевский, девелопер Екатерина Цветкова. И приглашенные гости Евгений Карюкин и Владимир Болтов. Разумеется, все они видели проекты не в первый раз — до «защиты» реновационные идеи обсуждались, и не один раз.



Слева направо: Владимир Шамне, Павел Крутолапов и его жена, Евгений Корюкин

Под эксперименты студентов и архитекторов «отдали» три участка в Челябинске, которые потенциально попадают под федеральную программу комплексного развития территории (КРТ), но пока никак в ней не заявлены. Ведь первым делом благословенная реновация в Челябинске развернется на пр. Ленина в Тракторозаводском районе, старом квартале у Копейского шоссе и на месте Каширинского рынка.

Нищета и собаки



Гипотетический пешеходный мост

Один из студенческих проектов развивает спорную территорию Колхозного поселка — участок со строительным рынком и частным сектором в рамках улиц Косарева, Братьев Кашириных, проспекта Победы и ул. Краснознаменной. Колхозный существует с 30-х годов прошлого века, часть домов здесь заброшена, живут бродячие собаки, а в палисадниках цветут клумбы в автошинах. Это лишь в 1970-е в Колхозный записали и частный сектор дальше вдоль Кашириных, до ул. Чайковского. А под КРТ попадает старейшая часть поселка, та, где в прошлом веке было стрельбище рядом с Красными казармами Заречья (территория военного автомобильного училища) и первым челябинским аэродромом.



План Колхозного поселка в середине XX века

Проект называется «Равновесие», разработали его студенты ЧГИК и ЮУТУ. Ребята прогулялись по окрестностям, познакомились с местными собаками, постучались в заколоченные окна частных развалюх, пару раз хорошенько вляпались в грязь и пообщались с местными жителями. В итоге — представили несколько фотоколлажей и одиночных снимков угрюмого района то ли деревни, то ли города, который местные жители называют «колхозкой», «у ленты на братьев» или просто началом северка.



План застройки района. Оранжевым — пешеходные маршруты

В качестве ментальных ценностей разработчики проекта указали архив и художественную школу, а потому в первую очередь предложили создать многофункциональный творческий центр с классами для детей и взрослых. А чтобы поддержать близость к реке Миасс и городскому бору, легкой рукой пририсовали пешеходный мост через восьмиполосную магистраль — там, где исторически располагались горшечные ряды, добывали глину и обжигали посуду. Про брошенных собак тоже не забыли — добавили в план большой приют для животных.



Собачий приют, или даже центр реабилитации животных

По плану молодых архитекторов, новый район стоит отгородить от шумной улицы Кашириных панельными высотками. С тем, чтобы в глубине квартала сохранить среднюю или даже малоэтажную застройку для любителей огурцов с грядки. А через весь новый райончик дугой пустить широкий бульвар с рекреационными зонами. Итого получится 250 тысяч квадратных метров жилья, 60 тысяч квадратных метров коммерческой площади, что принесет инвесторам 3 миллиарда рублей прибыли.



Малоэтажная застройка для любителей собственных огородов

— Да ладно?! — с улыбкой перебивает главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

— Да почему, нормальные цифры, — поддерживает авторов проекта Екатерина Цветкова, руководитель девелоперской компании «Весна».

— Это правда, — восклицает в ответ четверокурсница Елена Тимошенко. — Мы все просчитали. Наш проект свяжет Северок с другими районами, уравновесит городскую среду.

— Никогда ныне действующий главный архитектор Челябинска не даст вам построить панель по первой линии Кашириных. Если вам так нужна панель в проекте — ищите другое место. А в целом — здорово, что вы подумали о социокультурных связях, о социальных объектах. Будем развивать эту территорию дальше вместе, — поддержал Павел Крутолапов.



Павел Крутолапов собственной персоной

— 12 тысяч прибыли с квадрата — достижимая величина, все правильно. Важная особенность этой территории — исторический контекст. Я рада, что вы его сохранили, не зачистили все под ноль, а вписали существующие социальные и экономические связи в новую застройку, молодцы, — подбодрила авторов Екатерина Цветкова.

Сталинский ампир





Второй участок расположен в самом топовом месте города и очерчен улицами Лесопарковой, Худякова, Витебской и Энгельса. Исторически это такой моногородок в границах большого города — поселок для сотрудников завода «Полет». Дело, конечно, давнее — двухэтажки по ул. Сосновой (теперь это ул. Смирных) строили в середине прошлого века, на окраине леса. И в чудом уцелевших «сталинках» заводчан почти не осталось, как не осталось и самого «Полета». Зато в 2020 несколько домов попали наконец в программу капремонта и теперь могут похвастать свеженькими фасадами симпатичных цветов. Соседние территории целиком освоила компания «Весна», так что проект этого участка для Екатерины Цветковой ну очень интересен.

Архитекторы из ЮУрГУ назвали свой проект «Полет колибри». Среди обнаруженных ценностей территории особые акценты авторы сделали на мозаичном здании «Роспечати», городском бору, новых кварталах вблизи ул. Витебской и самих сталинках как наследии эпохи. И предложили превратить территорию в одну из опор «зеленого каркаса» города, засадив улицы деревьями и проложив прогулочные маршруты из сквера Андреевского в городской бор и дальше. Так, улица Смирных стала шикарным бульваром, а вокруг той самой «Роспечати» предполагается сделать сквер.





По проекту имеющиеся жилые здания будут сохранены, а застройка уплотнена за счет гаражных кооперативов, заброшенных участков и невнятных нежилых построек. Итого получится 215 тысяч квадратных метров жилья в средневысотной застройке (4—8 этажей). И территория, по подсчетам архитекторов, будет использоваться эффективнее в 6 раз.



Новая улица Закалибровая

Отдельные планы у авторов на земли вокруг «Калибра». Во-первых, за «Калибром» должна появиться широкая проезжая улица Закалибровая (две полосы для автомобилей и широкие тротуары). Во-вторых, ул. Тернопольскую следует продлит на 300 метров до «Калибра» и сделать пешеходной, со зданиями смешанной застройки (это там, где жилые площади соседствуют с коммерческими).





Так пространство получится уютным, с вунерфами (это такие полуприватные жилые тупички, куда автомобили могут заехать только по острой необходимости) и зелеными скверами. При средней цене жилой площади в 90 тысяч рублей за квадрат, а коммерческой за 95, авторы проекта рассчитывают на прибыль в 2 миллиарда 300 тысяч рублей.



Видите ЮУрГУ? А он там есть



— Без идентичности не бывает будущего, поддерживаю ваше решение сохранить сталинки. Но какого черта у вас в проекте вот та бетонная башня, что закрывает ЮУРГУ?! Делаете Витебскую пешеходной, так откройте «открыточный вид» Челябинска, одно из самых популярных зданий. И, кажется, вы посчитали даже пессимистично, — удивляется Павел Крутолапов. — Это привлекательная территория для инвестора.

— Да это мы попросили показать прибыль поменьше, — шутит Екатерина Цветкова.

— Это будет очень востребованная территория, бомба, — подтверждает Владимир Шамне.

Привет, это Челябинск



Стилобат с зелеными садами и домами разной величины

Третья реновационная территория — соседние с «EVO-парком» гаражные кооперативы и кусок квартала между ул. Овчинникова, Цеховой, Доватора и железнодорожным вокзалом. На рубеже XIX и XX веков на этих территориях был огромный переселенческий пункт с больницей, баней, бараками. В Челябинске ждали свободных вагонов все, кто вольно или невольно ехал в Сибирь.





А теперь тут будут «Дружные кварталы» (любопытное название). Их придумали студенты и магистранты ЮУрГУ. Эмоционально они связали свой проект с вокзалом, транспортными артериями города и региона. Этакий КПП для приезжих. По плану в новом микрорайоне появится много дружелюбных пешеходных маршрутов и широкий прогулочный бульвар, чтобы жители и транзитные граждане могли свободно попасть от вокзала в сад им. Пушкина, центр и далее в другие районы.





В географическом центре города (по утверждению авторов) главные запросы жителей — на транспортную и пешеходную доступность, развивающие и творческие центры, скверы и кафе. Половина территории занята гаражами, ее и предполагается реанимировать.

Любопытно, что в проекте авторы учли и рельеф территории. Они возвели доминанту, главное здание своего проекта на возвышенности — клиновидном перекрестке ул. Овчинникова и Цеховой. На едином стилобате (общий цоколь) архитекторы разместили разновысотные здания, обособленные дворы жилых территорий и парки. А в самом цоколе — пешеходный тоннель через ул. Овчинникова и парковки. При планируемых 160 тысячах квадратных метров жилья прибыль авторы закладывают в 1,6 миллиарда рублей.



Предположительно, на перекрестке Овчинникова и Елькина будущий челябинский метротрамвай вынернет из-под земли и по наземным путям поедет в Ленинский район

— Вряд ли будет 1,6. Но у территории действительно большой потенциал. Здорово, что вы развели потоки пешеходов и дорожной сети, не «зажали пространство» и дали возможность проекту трансформироваться в будущем. Отличный проект, — прокомментировал результат Павел Крутолапов.

— Пешеходная связь вне ул. Овчинникова — хорошая идея, подальше от метротрамвая, который как раз в этом районе «выныривает», — добавляет кто-то из экспертов из зала.

— Нормальная прибыль, — поддержала авторов Екатерина Цветкова. — Меньше чем на 10 тысяч прибыли с квадратного метра и не нужно ориентироваться.

— Да, тогда будущего девелопера мы попросим еще и трамвай такой купить, как на картинке, — смеется Павел Крутолапов.





Проекты реновационных территорий, созданные в рамках программы «Перемена», не останутся учебными — в 2022 их представят в городской думе и мэру города. Разумеется, в презентации будут участвовать и авторы. Федеральная программа реновации стартовала в Челябинске и по всей России только с этого года. И как знать, может, именно студенты-архитекторы сегодня придумали районы, в которых челябинцы будут жить через несколько лет.