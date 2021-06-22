Будущие воспитанники студии Олега Митяева сыграют иммерсивный спектакль на «Плодушке»

Гала-концерт с участием талантливых детей, знаменитого барда и губернатора Алексея Текслера состоится 28 июня

В Челябинске подходит к концу проект «Территория детского творчества „Плодушка“». Это специальная программа Фонда Олега Митяева, которую реализовали с помощью гранта губернатора Челябинской области. Более семисот школьников-конкурсантов (по большей части это дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации) в течение года участвовали в мастер-классах и учебных курсах, которые вели режиссеры театров, музыкальные педагоги, психологи. После каждой кастинг-встречи несколько детей получали приглашение на итоговый класс.

В результате семьдесят самых талантливых участников вместе с актером и режиссером театра «Манекен» Алексеем Тетюевым создали иммерсивный спектакль. Это значит, действие выходит за пределы сцены, активно включая зрителей в происходящее.





28 июня в 15:00 в яблоневом саду «Плодушка» состоится премьера спектакля «Аннушка». В общем действии примут участие финалисты проекта «Территория детского творчества „Плодушка“», ребята из студии Олега Митяева г. Челябинск и воспитанники Центра помощи детям с расстройством аутистического спектра и с синдромом Дауна «Звездный дождь». Особыми гостями праздника станут Олег Митяев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

После премьеры на сцене в «Сквере семьи» в 16:00 состоится гала-концерт, в финале которого участники проекта «Территория детского творчества „Плодушка“» будут торжественно зачислены в ряды студии Олега Митяева.



Художественный руководитель проекта, театральный режиссер Алексей Тетюев, директор Студии Олега Митяева Марина Митяева, координатор проекта Александра Полунина



Напомним, что «студия Олега Митяева» — это бесплатная образовательная программа для детей в трудной жизненной ситуации. С 2010 года талантливые школьники бесплатно учатся вокальному, театральному искусству, принимают участие в волонтерских проектах и попробуют свои силы в тележурналистике.