Бой на бабуках и метание тарелок: в Челябинске прошел «Молфест-2022»

На фестивале студентам рассказали, чем заняться на Южном Урале

В пятницу, 2 сентября, в Саду камней прошел фестиваль для молодежи «Молфест». У набережной подготовили интерактивные площадки, где первокурсники весело провели время, а заодно познакомились с молодежными организациями.



В одном из шатров студенты метают тарелки в мишень. Говорят, это хороший способ психологической разгрузки. Попасть в яблочко, оказывается, не так просто.

Рядом играют в гигантские шашки и Джангу. Желающие участвуют в мастер-классах по созданию постеров и открыток своими руками. А на привезенных конструкциях студенты пробуют рисовать свои первые граффити под руководством опытных художников.

Тем временем на сцене выступают представители молодежных организаций: Челябинский областной студенческий отряд, Центр поддержки добровольчества, СКС Профсоюза УрФО и АСО России Челябинской области.

«Наша цель — завлечь первокурсников в общественные движения. В город приехало много ребят, которые поступили в колледжи и университеты, и сейчас мы им хотим показать, чем в Челябинске заняться помимо учебы. Можно войти в студотряд, профсоюз, заниматься волонтерской деятельностью, много чем», — комментирует Светлана Калимуллина, начальник главного управления молодежной политики Челябинской области.

В шатре проходит трансляция лекций просветительского марафона общества «Знание», а после выступают спикеры от фестиваля. В их числе — предприниматель Анастасия Никулина. Она рассказала о новых профессиях в сферах медиа для молодых специалистов.

«Прямо сейчас есть около 300 профессий в сфере медиа: дизайнер эмоций, редактор сториз, контент-менеджер. И эти специалисты полезны. Например, работники медиа могут избавить очередь от больницы. Маркетологи изучают поток пациентов и определят, что среди них много пенсионеров, и лучший способ разгрузить очередь — сделать для пожилых отдельный кабинет. А IT-специалисты придумают, как заранее записаться на прием к врачу», — рассказывает Анастасия Никулина.

Вечером на площадке начинается вечеринка под DJ-сеты от Тимура Икрамова, а в 21:55 фестиваль завершится фейерверком на набережной реки Миасс.