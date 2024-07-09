Более сотни реконструкторов примут участие в фестивале «Пламя Аркаима»

«Поворачивать колесо истории» будут 19—20 июля

Профессиональные археологи, музейные работники, мастера древних и традиционных ремесел, а также более сотни реконструкторов со всей страны примут участие в VIII фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» в Челябинской области. Форум пройдет 19—20 июля, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Тема нынешнего фестиваля «Колесо истории: от каменного века до века XIX». В программе — конкурсы, состязания, игры, мастер-классы, показ мультфильмов, музыкальные выступления. Из древних ремесел будут представлены ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов.

Ярким событием станут исторические реконструкции мирного времени эпохи бронзы, боевые постановки эпохи Смутного времени XVII века и Отечественная война 1812 года.





В рамках фестиваля состоится презентация ленд-парка, обустроенного благодаря гранту Владимира Потанина. Сумма грантовой поддержки «Аркаиму» составила почти 3 миллиона рублей. Сейчас в заповеднике вовсю идет работа над созданием новых ленд-арт-объектов.

На территории музея-заповедника работает Галина Пересторонина, мастер по ленд-арту — направлению в искусстве, в котором художник использует природные материалы и окружающий ландшафт для создания объекта. Ее мастерство оживляет на площадке ленд-парка трех коней — подземного, степного и небесного (скульптура «Кони Тулпар»).

Еще один проект — «Человек парящий» — предложила и реализует детская архитектурная мастерская из Челябинска. Кроме этого, в ленд-парк перенесут уже существующие арт-объекты.

В концертной программе выступит группа «Лита», зрители увидят музыкально-пластические этюды от студии танца Deep Vision и перформанс от челябинской «Студии М».

Для интересующихся пройдет бесплатная экскурсия «Наследие степи», желающие смогут прослушать лекцию «Кремация с точки зрения антрополога» от сотрудника московского биологического музея Юрия Алексеева. В рамках фестиваля пройдет круглый стол по результатам гранта.