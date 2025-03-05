Более сотни человек сразятся в Челябинске в Dungeons & Dragons

В городе пройдет фестиваль настольно‑ролевых игр

В Челябинске пройдет фестиваль «настолок» U-Roll Con: Discovery. Более сотни ролевиков из Челябинска, Екатеринбурга и других городов соберутся за 20 столами, чтобы сыграть, устроить конкурс косплея и поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщили организаторы.

Фестиваль U-roll Con: Discovery станет крупным событием последних лет: настольно-ролевые игры все набирают популярность, на многих площадках города можно сыграть в Dungeons & Dragons, но вместе ролевое сообщество Урала не собиралось давно.

Участникам фестиваля обещают лучших мастеров города, лекции от разработчиков, 20 игровых столов, мастер-классы для новичков и опытных игроков, турниры и квизы. Отдельно проведут конкурс косплееров.

Фестиваль пройдет 12 и 13 апреля. Возрастное ограничение 16+.