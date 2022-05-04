Более четырнадцати миллиардов рублей из бюджета РФ направят в киноиндустрию

Начинающие режиссеры получат преференции

Более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2022 году пойдет на поддержку отечественного кино. Дополнительно к этому правительство РФ выделит на производство российских фильмов еще 5,5 миллиарда рублей. Об этом 4 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что часть этих средств пойдет на поддержку дебютных работ начинающих режиссеров, которые сейчас заканчивают учебу в профильных вузах.

О том, что отечественные кинокомпании не в состоянии произвести такого количества и такого качества фильмов, чтобы полноценно заместить импортный кинопрокат, в разговоре с журналистом Первого областного информационного агентства говорил генеральный директор РЦ «Мегаполис» Александр Одольский.

На прошлой неделе Ассоциация владельцев кинотеатров России обращалась к председателю правительства РФ с призывом разработать программу поддержки для кинотеатров, которые потеряли 80 процентов выручки из-за отмены западных премьер.

Чтобы понимать, что такое 14,5 миллиарда рублей, возьмем бюджет блокбастера по роману Виктора Пелевина «Ампир V», премьеру которого в марте в очередной раз перенесли. Бюджет картины составляет 460 миллионов рублей. Таким образом, за год за государственный счет можно снять порядка тридцати картин такого масштаба.