Более 700 работ прислали художники России на межрегиональную выставку «Круг света» в Челябинске

Жюри отобрало 160 работ, которые можно увидеть в Выставочном зале Союза художников области

В Челябинске стало больше солнца, жизни, света и гармонии: в Выставочном зале Союза художников в среду, 5 июня, открылась групповая тематическая выставка «Круг света» (12+). В экспозиции — 160 работ современных художников со всей России — от Салехарда до Кемерово и Иркутска, от Тюмени и Омска до Воронежа и Москвы, их отобрали более чем из 700 — не только картин и рисунков, но и скульптур. Главным критерием была «светоносность», то есть соответствие заявленной теме, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гостей вернисажа приветствовала общественный деятель, первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

«Очень рада, что из нашей внутренней истории, которой эта выставка была всего год назад, она так выросла, приобрела межрегиональный масштаб. Спасибо вам за смелость, за то, что вы не побоялись замахнуться на большее и уже видно, что справились. И теперь у нас всех, жителей Челябинской области и ее гостей, есть замечательная возможность прийти сюда и увидеть лучшие работы современных художников со всей нашей большой страны, а по сути, совершить большое путешествие по всей России», — сказала, в частности, Ирина Текслер.

Она также поделилась первым впечатлением от экспозиции:

«У авторов, прошедших, я знаю, строгий отбор, очень разная манера, все работы выполнены в разной технике, но объединяет их не только название выставки, но и энергетика. Это настоящий круг света, это та гармония, которой в жизни так сейчас не хватает», — добавила она.

География жюри, кстати, тоже была достаточно широка: оценивали работы не только южноуральские художники — из Челябинска и Магнитогорска, но и представители Северного Урала и Башкортостана. Десять членов жюри отдавали свои голоса произведениям, по их мнению, соответствующих концепции данного проекта.

Важный момент: судьи голосовали не за имена и регалии — на первом этапе они получали только цифровое фото работы, ее название, размеры и материал. На выставку прошли работы, набравшие семь и более голосов членов жюри.

Председатель Челябинского отделения ВТОО «Союз художников России» Геннадий Жихарев выразил надежду, что проект будет развиваться, а принять в нем участие станет престижным для современных художников.

«Проект состоялся. Я благодарю всех, кто приложил к этому руку. Нам в регионе не хватает такого брендового проекта в области изобразительного искусства. Но надеюсь, так ярко заявивший о себе в этом году „Круг света“, станет настоящей гордостью Челябинска и Челябинской области», — заметил он.

Добавим, в рамках выставки состоится ряд обучающих мероприятий, откроет которые в четверг, 6 июня, мастер-класс от члена жюри Елены Литвиненко из Стерлитамака по теме «Акварель. Сухая кисть» (начало в 18.00, 12+).