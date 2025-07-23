Более 40 тысяч гостей собрал VIII Бушуевский фестиваль в Златоусте

В этом году мероприятие впервые прошло на новой площадке

VIII Бушуевский фестиваль, прошедший в Златоусте в минувшие выходные, собрал свыше 40 тысяч гостей со всей России, сообщили в пресс-службе Минкульта Челябинской области. Впервые он прошел на новой площадке — лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой.

Традиционно единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия собирает большое количество гостей. Например, в 2024 году его посетили свыше 30 тысяч человек, в 2023‑м — свыше 45 тысяч. Гости с удовольствием посещают площадки фестиваля, участвуют в мастер-классах, приобретают уникальные изделия и сувениры от мастеров-ремесленников и наслаждаются творчеством музыкальных и танцевальных коллективов. И мастера, и музыканты, как и гости, съезжаются на фестиваль из разных уголков страны.

Здесь небольшой фоторепортаж с VIII Бушуевского фестиваля.