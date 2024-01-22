Осенью 2024 года в Челябинске состоится выставка, посвященная истории чая в России «Четыре столетия русского чая». Около 250 экспонатов представят из фонда Музея Московского Кремля. Многие из них впервые будут показаны широкой публике, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.
Среди экспонатов будет представлен известный мейсенский фарфор, считающийся гордостью Саксонии, уникальные кувшины-рукомои из Китая, предметы сервизов, чайные аксессуары.
«Посетители новой выставки увидят, как за период с 1638 года и до настоящего времени чай прошел путь от иностранного напитка, к которому общество относилось с недоверием, до всенародно любимого, ставшего неотъемлемым элементом традиционной русской культуры», — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Напомним, что через Челябинск в XVIII—XIX веках проходили маршруты, ведущие в Европу из Средней Азии. В начале прошлого века в городе работала чаеразвесочная фабрика, по железной дороге осуществлялся транзит чая из Китая, Индии, Средней Азии.
По словам регионального министра культуры Алексея Бетехтина, Челябинск также представит архивные фотографии и другие экспонаты, которые будут сопровождать выставку из фондов Музеев Кремля. Переговоры об этом проведут с московскими кураторами выставки южноуральские музейные работники.
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