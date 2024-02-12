Более 150 школьников стали участниками турслета «Мировые песни»

Гостем фестиваля стала известная исполнительница Галина Хомчик

«Вот идет по свету человек-чудак...», «...пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай», «Милая моя, солнышко лесное» и, разумеется, «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» — эти и многие другие шедевры бардовской песни звучали сегодня в челябинском Дворце пионеров и школьников. Здесь состоялся турслет «Мировые песни». Впрочем, участники не только пели. Подробности — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Турслет начался с представления «Лучше гор могут быть только горы» — рассказа о тяготах и радостях пешего похода, который сопровождали шикарные панорамы Уральских гор.

Участники представления — а с ними и все зрители — узнали (или вспомнили) о том, что эта горная цепь самая старая в мире, что она не относится ни к Европе, ни к Азии, а лежит ровно между континентами, и многие другие факты.

И, конечно, как любой поход, этот, пусть и сценический, сопровождался старыми, добрыми и любимыми песнями, не подпевать которым было невозможно.

Вторая часть программы проходила в фойе театрального корпуса, которое на время превратилось в условную лесную поляну: здесь можно было изучить строение палатки, научиться правильно сворачивать спальник и коврик, чтобы удобно разместить их в рюкзаке, и вязать узлы любой сложности.

Учили и экзаменовали ребят волонтеры и инструкторы детско-юношеского туризма «Космос».

Вишенкой на торте стало выступление известной исполнительницы авторской песни Галины Хомчик. И снова — зал пел хором.

По словам руководителя детского волонтерского движения «Мировые песни», директора детской студии Олега Митяева Марины Митяевой, подобный турслет уже второй год подряд проводится в рамках Марафона авторской песни России.

«Эта форма презентации — знакомства детей с авторской песней хорошо себя зарекомендовала в прошлом году, мы увидели интерес участников, их активность. Наша задача вот в таком формате — „дети — детям“ — рассказывать об авторской песне, о традициях событийного туризма, прививать определенную культуру. Нам хочется донести, что бардовская песня — это, прежде всего, качественная поэзия, а также познакомить детей и взрослых не только с классиками бардовской песни, но и с новыми авторами и исполнителями», — рассказала Марина Митяева.

Так, по ее словам, на прошлом турслете гостем фестиваля стала группа «Ирония судьбы», которая исполняла бардовскую песню под электрогитары, на первом турслете гостем был уже известный и крайне проникновенный автор-исполнитель Павел Пиковский, в декабре перед челябинскими школьниками выступал со своими авторскими песнями Филипп Митяев — сын Олега Митяева.

Участниками IV турслета «Мировые песни» стали более 150 школьников Челябинска и Чебаркуля. Ожидается, что на следующем фестивале, который пройдет уже в апреле, география участников расширится.