Блогеры из Ижевска сняли документальный фильм о нагайбаках

Ведущая побывала в Касселе, Фершампенуазе, Париже и Остроленке

Блогер Надежда Шоркина ведет в интернете блог-тур о малых народах России. В феврале она с командой выпустила фильм «Нагайбаки»: побывала в уральских Париже, Касселе и Фершампенуазе и узнала, как живут местные — какие традиции и обряды соблюдают и на каком языке говорят.



Европейские названия на Урал привезли казаки, которые участвовали в Отечественной войне 1812 года. Сам народ нагайбаков при советской власти исчез из документов, приписали к татарам. При этом народ, язык и обычаи никуда не делись. О них и рассказывается в получасовом тревел-блоге.

Надежда Шоркина сама наряжается в национальный костюм, учится прясть на веретене, больше узнает о языческих обрядах народа, языке и особенных религиозных традициях, которые соблюдают православные парижане.

Посмотреть фильм можно в паблике «Блог-тур малые народы России» во «ВКонтакте».

Напомним, неделю назад телеканал «Моя планета» представил документальный роуд-муви «Уральский Париж. Наследие победителей», в нем ведущий Алексей Никулин на старом мотоцикле «Урал» путешествует по Нагайбакскому району.