Блогер Наталья Краснова презентует свою книгу на «Рыжем фесте» в Челябинске

Еще приедет главный редактор сайта «Грамота.ру» и Алексей Сальников

Блогер и стендап-комик Наталья Краснова стала хедлайнером Южно-Уральской книжной ярмарки. На фестивале Наталья презентует свою новую книгу «[НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать». Ранее презентация прошла в Москве.



Книга посвящена изменам в отношениях. Наталья рассказывает, как не попасться на измене самой и найти доказательства измены партнера. Кроме того, в книге обещают дать ответы на вопросы, как пережить подобные проблемы и нужно ли прощать неверность.

«Измена — это не конец отношений, это показатель того, что в отношениях что-то идет не так. Очень сильно не так. И, скорее всего, очень давно не так», — сказано в аннотации к книге.

Южно-Уральская книжная ярмарка состоится в Челябинске с 22 по 24 сентября в Центре международной торговли. По словам организаторов, в этом году удалось привлечь около 70 издательств со всей России, что в полтора раза больше, чем в 2021-м.

«В этом году рекордное количество издательств, будет много москвичей, из Санкт-Петербурга едет целая делегация, есть участники из Татарстана, Башкирии, Чувашии, Архангельска, Новосибирска и Дагестана»,— рассказывает организатор фестиваля Наталья Диская, директор Челябинской областной научной библиотеки.

Помимо Натальи Красновой, в числе гостей фестиваля — Алексей Сальников (автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари») и Анна Матвеева («Перевал Дятлова, или Тайна девяти»).

Также хедлайнером фестиваля станет главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов — он прочтет лекцию о конфликте поколений в русском языке «Мы долгое эхо друг друга». Отдельно пройдет встреча с Андреем Аствацатурым — культовым лектором из Санкт-Петербурга, автором цикла лекций об американской литературе на портале Arzamas.



Подробную программу Южно-Уральской книжной ярмарки опубликуют на этой неделе на сайте #Рыжийфест.