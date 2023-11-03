Благодаря «Дорожному рывку» жители усть-катавского поселка получили тротуар

На эти цели из областного бюджета было выделено 30 млн рублей

В Усть-Катаве (Челябинская область) завершается асфальтирование последнего участка новой пешеходной дорожки в поселке Шубино. Строительство тротуара по улице Ломоносова началось благодаря программе «Дорожный рывок», инициированной губернатором Алексеем Текслером.

Как сообщает газета «Усть-Катавская неделя», в частном секторе до этого практически не было асфальта. Жители Шубино обратились к главе региона с просьбой во время его предыдущего визита в горнозаводскую зону. В этом году город получил на строительство тротуара 30 млн рублей.

На сегодняшний день работы находятся в завершающей стадии: идет укладка асфальта на участке от железной дороги до прогона. Также будет установлено ограждение.

Текст: Ольга Бороденок.