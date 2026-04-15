Бизнесмены и чиновники сыграют «Золушку» ради озеленения Челябинска

Благотворительную постановку покажут 20 и 27 апреля

В Челябинске готовится необычный благотворительный спектакль. «Зеленый театр» — проект, в котором заняты предприниматели, представители власти и неравнодушные жители, — покажет «Золушку» по пьесе Евгения Шварца. Все вырученные средства направят на высадку деревьев и благоустройство улиц, рассказали авторы инициативы.

«Зеленый театр» существует с 2017 года. Идея проста: любительские постановки собирают зрителей, а все деньги с продажи билетов идут на озеленение Челябинска. В прошлом году участники уже выходили на сцену с «Соломенной шляпкой», а после высадили новые деревья на Аллее Славы.

Создатели спектакля предупреждают: привычной истории о везучей девушке, которой просто подошла обувь, ждать не стоит. Пьеса Шварца, по их словам, совсем о другом.

«Шварц в сказке о Золушке создает ощущение, что чудо возможно, но только если ты сам готов для него что-то сделать. В нашей истории встреча Золушки и Принца оказывается судьбоносной и открывает глаза на многое окружающим. Не обходится здесь и без помощи феи и ее юной помощницы», — отметили организаторы.

Ставить «Золушку» будут Алексей Тетюев, Андрей Заостровский и Алла Точилкина. Известно, что принца сыграет предприниматель Евгений Ханжин, а главную героиню — блогер и ведущая телеканала «УРАЛ1» Екатерина Назарова.

Показы пройдут 20 и 27 апреля (0+) в Молодежном театре.