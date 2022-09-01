Битву за освобождение Эстонии реконструируют под Челябинском

В сцене задействуют 80 человек и военную технику

С 2 по 4 сентября в Челябинске пройдет фестиваль исторической реконструкции «На заставе». В последний день фестиваля за городом устроят театрализованное сражение — покажут битву за освобождения Эстонии в 1944 году.



Фестиваль пройдет на двух площадках. Первая часть состоится 2—3 сентября в челябинском мультимедийном парке «Россия — Моя история». С 15:00 там откроют выставку костюмов и оружия времен Великой Отечественной войны и проведут научно-популярную лекцию о «Восьмом сталинском ударе».

4 сентября действие переместится в парк живой истории «Застава 18». В 14:00 начнется масштабная реконструкция, где задействуют 80 участников в исторических костюмах, военную технику и пиротехнику.

Организовывает фестиваль военно-исторический клуб «Братья по оружие». Вход на площадки фестиваля свободный. Находится «Застава 18» в 2 километрах от деревни Пашнино 2-е (координаты 55°22’43.8"N 61°47’37.5"E). Доехать можно на своем авто либо на автобусе № 327.



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