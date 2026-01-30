Библиотека и Исторический музей Южного Урала вошли в реестр креативных индустрий

Учреждения культуры будут создавать на своих площадках лаборатории и творческие курсы

Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых и Исторический музей Южного Урала попали в реестр креативных индустрий региона, сообщают в Минкульте Челябинской области. Новый статус позволит учреждениям культуры развивать творческие проекты.

Библиотека «Точки удивления» несколько лет развивается как креативная площадка, основой этой работы стал хаб «Точки роста», созданный для социализации и раскрытия талантов людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году здесь продолжат создавать проекты, синтезирующие культуру, образование и помощь людям с ОВЗ. Например, для незрячих подростков здесь запустят трехмесячный курс по ораторскому мастерству.

«В библиотеке мы создаем пространство, где творчество конвертируется в реальные жизненные навыки, позволяя нашим читателям быть успешными в городской среде. Это может быть как освоение цифровых инструментов, так и создание ремесленных изделий или развитие коммуникативных компетенций для взаимодействия в социуме», — поделилась директор библиотеки Кристина Пименова.

Исторический музей Южного Урала сосредоточит усилия на развитии своего креативного пространства «Атом». Площадка станет центром притяжения для творческой молодежи, здесь продолжат работу лаборатории, в том числе по дизайну, музыке и медиа. Подростки 12–17 лет смогут изучать культурное наследие региона, переосмысливая его в современных форматах: создавая одежду с этническими узорами, записывая музыкальные композиции на основе фольклора или разрабатывая контент о локальных традициях. К реализации проектов «Атома» музей привлечет известных художников, дизайнеров и журналистов.