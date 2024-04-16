Библионочь наступит на Южном Урале 19 апреля

Жителей региона ждут встречи с писателями, выставки, интерактивы и многое другое

«Челябинская область считается библиотечным краем России. Во всех 808 наших учреждениях запланированы интересные активности. А в некоторых пройдут Библиосумерки. Рекомендую всем 19 апреля посетить ближайшую к дому библиотеку и провести время в ней познавательно и в кругу близких»,

— прокомментировал Алексей Бетехтин.