Челябинцев ждет самая познавательная ночь этого года. Мастер-классы по созданию весенних открыток в восточном стиле и росписи деревянных значков, урок занимательной криминалистики, запись подкаста, сеанс аромадиагностики и другие интересные мероприятия. Об этом сообщает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в своем телеграм-канале.

Федеральная акция пройдет в стране уже в 13-й раз. Тема акции этого года — «Читаем всей семьей». Организаторы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна всей аудитории Библионочи. 
«Челябинская область считается библиотечным краем России. Во всех 808 наших учреждениях запланированы интересные активности. А в некоторых пройдут Библиосумерки. Рекомендую всем 19 апреля посетить ближайшую к дому библиотеку и провести время в ней познавательно и в кругу близких», — прокомментировал Алексей Бетехтин. 
Напомним, что главным героем вечера станет финалист литературной премии «Большая книга» Михаил Турбин. Лекторий с прозаиком и сценаристом из Великого Новгорода пройдет в Публичке. 

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.