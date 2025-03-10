«Библионочь‑2025» пройдет в Челябинске 26 апреля

Она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80‑летию Победы

В Челябинске традиционная Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в этом году 26 апреля. Дату проведения объявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Темой «Библионочи» станут «Свои герои», а мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Напомним, в 2025 году акция пройдет в 14-й раз.

В Челябинской области к «Библионочи» присоединятся четыре областные библиотеки, они уже начали подготовку к празднику. Также многие учреждения будут работать до полуночи 25 апреля. В детских библиотеках для читателей проведут «Библиосумерки».

«Помимо традиционных лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов, программа дополнится тематическими мероприятиями. Участники смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти „Бессмертный библиотечный полк“. Также на площадках библиотек организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать „письмо Победы“ ветеранам и участникам специальной военной операции, а на вечере воспоминаний „Строки Победы“ прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу», — поделились планом мероприятий в Публичке.

Напомним, в прошлом году в регионе провели 350 мероприятий, их посетили 24 тысячи южноуральцев.