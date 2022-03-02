«Би-2» выступит в Челябинске 6 и 7 марта

Концерты с симфоническим оркестром состоятся во дворце спорта «Юность»

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Группа «Би-2» выступит в Челябинске с двумя концертами 6 и 7 марта во дворце спорта «Юность».



Лева и Шура исполнят песни под сопровождение симфонического оркестра, и это должно быть грандиозное светомузыкальное шоу. Новый альбом «Я никому не верю» вышел в 2022 году, а клип на песню из этого альбома «Нам не нужен герой» уже признан лучшим на ежегодной премии «Нашего радио» «Чартова дюжина».



Надеемся, будут и песни из нового альбома, и любимые «Мой рок-н-ролл», «Варвара», и «Скользкие улицы», и еще десяток хитов. Давно не виделись.

