Бесплатные концерты дадут музыканты на улицах Челябинска

Оркестры и вокалисты будут выступать в июне и июле

Летом в Челябинске музыканты выйдут на улицу и будут бесплатно выступать для прохожих. Так необычно решили провести Международный фестиваль современного исполнительского искусства (12+), сообщили в Челябинской филармонии.

Стартует «музыкальное лето» 31 мая в 18:00 в сквере Академ Riverside. Перед челябинцами выступят ансамбль аккордеонистов и студия эстрадного вокала. Также на площадке подготовят интерактивы и фотозоны.

Концерты на открытом воздухе будут давать каждую среду с 4 по 9 июля в 18:00 на открытой сцене возле Детской филармонии: 4 июня — ансамбль аккордеонистов, 11 июня — ансамбль русских народных инструментов, 18 июня — детско-юношеский симфонический оркестр, 25 июня — концертный хор, 2 июля — эстрадный вокал, 9 июля — эстрадно-джазовый оркестр.

Концерты с хедлайнерами фестиваля пройдут в зале Детской филармонии на Северо-Западе. Уже в этот четверг, 29 мая, здесь состоится концерт «Джаз-рок» с квинтетом Сергея Долженкова и вокалисткой Алиной Енгибарян. Затем Juan Horlandis band исполнит «Ритмы Гаваны» 10 июня, а группа «СмешBand» проведет концерт «От винта!» 29 июня.

Также для интересующихся заработает лаборатория современной музыки. Хедлайнеры фестиваля 28, 29 мая и 9 июня расскажут в Детской филармонии о стилистике в джазе, продвижении артиста, аранжировках, а также откроют секреты, как написать свое произведение.