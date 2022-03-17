Берлинале не будут исключать российские кинопремьеры из повестки фестиваля.
«Искусство и культура являются ключевыми элементами демократических обществ, а кинофестивали — это места, где художники со всего мира — независимо от своей страны — могут продемонстрировать свои работы и вступить в диалог. Следовательно, Берлинале занимает четкую позицию против всеобщего бойкота культурных произведений на основе их происхождения, поскольку это также подавит многие критические голоса. И мир нуждается в этих критических голосах», — говорится в сообщении.
Одновременно организаторы фестиваля приняли решение исключить официальные государственные учреждения и, в данном случае, российские институты или делегации из участия в кинофоруме.
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