Баянисты из Магнитогорска заняли второе место на конкурсе в Италии

За победу боролись коллективы со всего мира

Студенты Магнитогорской консерватории заняли второе место на «Кубке мира» по игре на баяне и аккордеоне, который проходил в итальянском городе Кастельфидардо. Юных профессионалов поздравил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«Этот результат подтверждает уровень вашего мастерства и профессионализма. Ваш талант прославляет регион за пределами нашей страны и является поводом для гордости. Желаю дальнейших успехов и новых творческих высот!» — сказал Алексей Бетехтин.

Трио «оБаяние» уже не в первый раз участвует в конкурсе. Музыканты трижды входили в сборную России как единственные представители Урала и каждый раз одерживали победу.