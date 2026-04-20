Башкирская группа AY YOLA сняла клип к новой песне на Байкале

Ролик появился у композиции «Айһылыу»

Известная башкирская группа AY YOLA выпустила новый клип на песню «Айһылыу». Трек продолжает серию произведений, посвященных народному эпосу «Урал батыр». На этот раз музыканты обратились к персонажу башкирской мифологии по имени Айһылыу. Согласно преданиям, она приходится дочерью Луне и владыке Самрау.

Для съемок клипа музыканты отправились на Байкал, сообщает портал bashinform.ru. В ролике появляются сибирские пейзажи, замерзшая гладь озера и пещеры.

Песня «Айһылыу» — первый сингл со второго альбома группы. Свой дебютный альбом под названием Ural Batyr коллектив AY YOLA представил осенью 2025 года. Все 12 песен в нем были посвящены главам знаменитого башкирского эпоса «Урал батыр». Новый альбом продолжает эту историю.